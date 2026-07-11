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Tópicos: Magazine | Tendencias | Gastronomía

Los mejores vinos chilenos del Decanter World Wine Awards 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un carmenere del valle de Colchagua logró 97 puntos en la competencia internacional.

Los mejores vinos chilenos del Decanter World Wine Awards 2026
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Decenas de vinos chilenos lograron alguno de los reconocimientos que entregó la edición 2026 del prestigioso concurso internacional Decanter World Wine Awards, incluyendo un carmenere de la viña San Pedro que logró la máxima distinción -Best in Show- y otros cuatro que calificaron en la categoría platino.

Otros 15 vinos lograron categoría oro, mientras que 156 tuvieron medalla de plata y 130 una de bronce.

Los mejores chilenos del Decanter World Wine Awards 2026

Best in show

  • 1865 Selected Vineyards Las Lagunas Carmenère, cosecha 2023, de San Pedro

Platinium

  • Stonevik, cosecha 2025, de Vik
  • Origin Pinot Noir, 2024, de Leyda
  • Escudo Rojo Origine Cabernet Sauvignon, 2024, de Baron Philippe De Rothschild
  • Almaule País, 2025, de Baron Philippe De Rothschild

Gold

  • Amelia Pinot Noir, cosecha 2024, de Concha y Toro
  • Gran Reserva Sauvignon Blanc, 2025, de Viña Tarapacá
  • Intrépido Reserva Cabernet Sauvignon, 2024, de Espíritu De Chile; además best value
  • Reserva Especial Riesling, 2024, de Cono Sur; además best value
  • Amplus Cabernet Sauvignon, 2023, de Santa Ema
  • Purple Angel, 2022, de Montes
  • Trama Pinot Noir, 2024, de Undurraga
  • Altazor, 2023, de Undurraga
  • Extinto Carménère, 2024, de Undurraga
  • T.H. Malbec, 2024, de Undurraga
  • Condesa, 2024, de Longaví
  • Irresistible Malbec, 2024, de The Co-operative; además best value
  • Almado, 2022, de Miguel Torres
  • Escudo Rojo Gran Reserva Pinot Noir, 2025, de Baron Philippe De Rothschild
  • Mapu Tierra Sagrada Carmenere, 2024, de Baron Philippe De Rothschild; además best value

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