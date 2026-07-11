Los mejores vinos chilenos del Decanter World Wine Awards 2026

Decenas de vinos chilenos lograron alguno de los reconocimientos que entregó la edición 2026 del prestigioso concurso internacional Decanter World Wine Awards, incluyendo un carmenere de la viña San Pedro que logró la máxima distinción -Best in Show- y otros cuatro que calificaron en la categoría platino.

Otros 15 vinos lograron categoría oro, mientras que 156 tuvieron medalla de plata y 130 una de bronce.

Los mejores chilenos del Decanter World Wine Awards 2026

Best in show

1865 Selected Vineyards Las Lagunas Carmenère, cosecha 2023, de San Pedro

Platinium

Stonevik, cosecha 2025, de Vik

Origin Pinot Noir, 2024, de Leyda

Escudo Rojo Origine Cabernet Sauvignon, 2024, de Baron Philippe De Rothschild

Almaule País, 2025, de Baron Philippe De Rothschild

Gold