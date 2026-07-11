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Los mejores vinos chilenos del Decanter World Wine Awards 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Un carmenere del valle de Colchagua logró 97 puntos en la competencia internacional.
Un carmenere del valle de Colchagua logró 97 puntos en la competencia internacional.
Decenas de vinos chilenos lograron alguno de los reconocimientos que entregó la edición 2026 del prestigioso concurso internacional Decanter World Wine Awards, incluyendo un carmenere de la viña San Pedro que logró la máxima distinción -Best in Show- y otros cuatro que calificaron en la categoría platino.
Otros 15 vinos lograron categoría oro, mientras que 156 tuvieron medalla de plata y 130 una de bronce.