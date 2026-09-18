Miss Universo veta a seis países para su edición de 2026

Miss Universo anunció este viernes que las representantes de seis países del Sudeste Asiático no podrán competir en la edición 75 del certamen, que se celebrará en Puerto Rico el 24 de noviembre, en plena guerra en el seno de la organización.

En un comunicado difundido en Instagram, Miss Universo explicó que las delegadas de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos "no serán elegibles para participar" en la edición, debido a un contrato "ilegítimo" que involucra al tailandés Nawat Itsaragrisil, dueño del certamen Miss Grand International (MGI).

En el texto se acusa a Nawat, que maneja la franquicia de Miss Universo en Tailandia, de difundir "falsa" información financiera de la organización, un día después de que el tailandés asegurara que Puerto Rico acordó un pago de 8,7 millones de dólares por albergar el concurso a través de una cuenta bancaria disputada entre los propietarios del concurso.

Esta denuncia -según el comunicado- "representa un acto deliberado de interferencia y agresión reputacional" que Miss Universo abordará "a través de todas las vías legales disponibles".

Además, la empresa dice que, "tras examinar las circunstancias" de los contratos presuntamente firmados en el pasado con Nawat y en medio de la disputa interna entre los propietarios, los acuerdos que involucran al tailandés, vinculado a la división oriental de la empresa, son nulos y no confieren derechos de franquicias.

Por ello, anuncian el veto a estos seis países asiáticos, cuyos certámenes nacionales fueron o están siendo organizados por Nawat, presuntamente nombrado el 31 de julio director ejecutivo de Miss Universo Oriental, sin que la parte occidental de la marca haya reconocido hasta ahora esta designación.

Por ahora la participación de la representante de Chile, Dominga López, se mantiene en pie.