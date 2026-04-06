"Pokémon" busca conquistar los cielos con este nuevo y colorido avión temático

La aerolínea China Airlines encabezó un gran festejo al presentar a la nueva aeronave con temática de "Pokémon" que se integra a sus filas, el cual permitirá a los pasajeros viajar por los cielos con una experiencia completa inspirada en los queridos "monstruos de bolsillo".

Se trata del "Pikachu Jet CI2", un Airbus A350-900 que tuvo su vuelo inaugural el 2 de abril, siendo el segundo avión de "Pokémon" que tienen en la flota junto al "Pikachu Jet CI" que se presentó en 2022.

Con el lema "Despegando hacia el mundo" y en alianza con The Pokémon Company, se trata de una aeronave decorada con 13 diferentes "Pokémon en su fuselaje", comenzando por "Hoppip" como una forma de anunciar la llegada de la primavera en la región china, en compañía de "Pikachu" y "Jumpluff".

(Fotos: Taipei Times)

Los otros "Pokémon" que podremos ver surcando los cielos son "Dratini", "Dragonite", "Beautifly", "Vivillon", "Swablu", "Altaria", "Skiploom", "Cresselia" y "Clefairy".

Con un diseño basado en la cultura taiwanesa, incorporando elementos que simbolizan la buena suerte y la felicidad, también hay "Pokémon" ocultos entre los patrones del diseño exterior.

Además, la temática de los "Pocket Monsters" se extiende al interior del avión, con todos los artículos -desde las bandejas para la comida a las servilletas y las fundas de los asientos- decorados con "Pokémon" y con diseños al estilo taiwanés. Los pasajeros podrán llevarse regalos exclusivos inspirados en las criaturas.

De momento, esta aeronave hará vuelos desde Taoyuan a Tokio, Japón, y Seattle, EE.UU., sumando próximamente rutas internacionales a Phoenix, Sídney, Melbourne, Brisbane, Auckland, Osaka y Bangkok.