"Riftbound: Radiance", revelación exclusiva del juego de cartas de LoL

"Riftbound", el juego de cartas coleccionables o trading card game (TCG) de "League of Legends" ("LoL") continúa creciendo con su quinta expansión y Cooperativa se sumó a la temporada de avances de Riot Games para revelar, en exclusiva, una de las nuevas cartas.

"Radiance" es el nombre de la nueva expansión, que sumará un total de 180 cartas al juego, todo bajo la idea de deslumbrar al "dar lo máximo, bajo los focos más intensos, con todo en juego", inspirándose en el universo musical de Riot Games.

En esta oportunidad, la carta de revelación exclusiva es "Rally of War" (Movilización bélica): "Al sonar los primeros sonidos de las trompetas, todos los soldados piensan que volverán a casa".

Se trata de una carta Hechizo (Spell) de 3 de costo perteneciente al dominio Furia, que nos permite elegir un campo de batalla enemigo ocupado y jugar ahí tres cartas token de Unidad de 1 Might (Poder).

Carta de revelación exclusiva de Cooperativa.

"Riftbound" es un proyecto encabezado por el director Dave Guskin y el productor Chengran Chai con "una jugabilidad única", permitiendo no solo las tradicionales partidas 1 contra 1, sino que también en grupos de hasta cuatro jugadores, todos contra todos o 2 contra 2, usando a los diferentes campeones de "LoL".

Básicamente, el multijugador llevado a los TCG.

Lanzado en octubre de 2025, el juego de cartas se transformó en un verdadero fenómeno que irrumpió con fuerza en este sobrepoblado rincón de los juegos que combinan estrategia y coleccionismo, teniendo altísima demanda y cartas raras que alcanzan precios exorbitantes.

La expansión "Radiance" de "Riftbound" se lanzará en su versión en inglés el próximo 23 de octubre a nivel global, con la preventa ya activa en tiendas especializadas locales.