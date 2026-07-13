"Riftbound": Revelación exclusiva del juego de cartas de League of Legends

El juego de cartas coleccionables o trading card game (TCG) de "League of Legends" ("LoL") se lanzó en octubre de 2025 y, en menos de un año, se transformó en un verdadero fenómeno que irrumpió con fuerza en este sobrepoblado rincón de los juegos que combinan estrategia y coleccionismo.

Teniendo altísima demanda y cartas raras que alcanzan precios exorbitantes, la apuesta del estudio Riot Games en el mundo de los TCG lanzará a fines de julio su cuarta expansión, "Vendetta".

Cooperativa se sumó a la temporada de avances de Riot Games para revelar, en exclusiva, una de las nuevas cartas: "Crumbling Sands" (Arenas derruidas).

"El tiempo reducirá toda codicia hasta convertirla en polvo". Se trata de una carta Hechizo (Spell) de uno de costo con la palabra clave Reaction (Reacción), lo que le permite ser jugada en cualquier momento como respuesta a una acción, carta o habilidad del rival, impidiendo el actuar del oponente.

En concreto, "Crumbling Sands" contrarresta un Hechizo si el rival ha jugado otro Hechizo en el mismo turno.

Carta de revelación exclusiva de Cooperativa.

El lanzamiento de la cuarta expansión coincide con el anuncio de Riot Games del primer evento conjunto entre "Riftbound" y el videojuego de estrategia "Teamfight Tactics", a realizarse del 11 al 13 de diciembre en Las Vegas.

Se trata del Festival de la Convergencia, que reunirá en un mismo lugar dos importantes torneos, el TFT Vegas OPEN y el Campeonato Regional de Norteamérica de "Riftbound".

"Riftbound" es un proyecto encabezado por el director Dave Guskin y el productor Chengran Chai con "una jugabilidad única", permitiendo no solo las tradicionales partidas 1 contra 1, sino que también en grupos de hasta cuatro jugadores, todos contra todos o 2 contra 2, usando a los diferentes campeones de "LoL".

Básicamente, el multijugador llevado a los TCG.

La expansión "Vendetta" de "Riftbound" se lanzará en su versión en inglés el próximo 31 de julio a nivel global, con la preventa ya activa en tiendas especializadas.

La lista completa de cartas de la expansión "Riftbound: Vendetta" se liberará en esta galería en las próximas horas.