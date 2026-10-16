The Legend of Zelda vs GTA VI: La gran batalla de los videojuegos en 2026

En el mes de noviembre se vivirá la gran "batalla" de la industria de los videojuegos con los lanzamientos de dos esperados títulos: el remake del mítico "The Legend of Zelda: Ocarina of time" y el ansiado "Grand Theft Auto VI".

Similar al duelo cultural y comercial que protagonizaron las películas "Oppenheimer" y "Barbie" en 2023, estos videojuegos han acaparado la atención de millones de personas alrededor del mundo.

Incluso han atravesado la barrera de los fanáticos de este formato y fueron tema para un reciente sketch humorístico del programa "Saturday Night Live" en Estados Unidos.

En las últimas horas "Zelda" y "GTA VI" lanzaron nuevos trailers adportas de sus estrenos programados para el mes de noviembre.

Por su parte, el título de Nintendo Switch 2 reveló nuevas imágenes de "Ocarina of time", el cual está basado en el clásico del mismo nombre de 1998. Además presentó detalles de su edición física, reveló nuevos modos del juego y revisó sus características más importantes.

En tanto "GTA VI" presentó un nuevo clip con parte de la historia del juego y con una nueva canción original titulada "Flower in a Hurricane" y compuesta por Tame Impala, SZA y King Gizzard & the Lizard Wizard.

"The Legend of Zelda: Ocarina of time" será lanzado el 5 de noviembre exclusivamente en Nintendo Switch 2.

"GTA VI" será lanzado el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series solamente en formato digital.