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Tópicos: Mundo | Africa

Ahora EE.UU. planea ataques en Mali, según The Washington Post

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La decisión, aún resistida por algunos miembros del gobierno, podría derivar en incidentes con fuerzas rusas desplegadas en ese país africano.

Ahora EE.UU. planea ataques en Mali, según The Washington Post
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la posibilidad de lanzar una acción militar contra un grupo yihadista afiliado a Al Qaeda en Mali, reveló el diario The Washington Post.

Según el medio, que cita a altos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, la propuesta ha generado diferencias dentro del gobierno, aunque uno de sus principales impulsores es Sebastian Gorka, director sénior de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional.

De concretarse, Mali se convertiría en el octavo país donde Trump ordena ataques desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

Consultada por el periódico, la Casa Blanca evitó confirmar si el presidente aprobará una operación militar, pero afirmó que Estados Unidos insta a los gobiernos del norte y oeste de África a reforzar su lucha contra el terrorismo.

Una eventual intervención militar estadounidense implicaría el riesgo de incidentes con fuerzas rusas desplegadas en el país, que respaldan a la junta militar maliense a través del denominado Cuerpo Africano.

The Washington Post agregó que Mali se ha convertido en uno de los principales focos del terrorismo en el Sahel, con un fortalecimiento del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y de la filial regional del Estado Islámico, mientras la violencia persiste.

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