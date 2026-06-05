Político de Nigeria aseguró tener 30 años y renunció tras ser acusado de ser un niño

Un político nigeriano renunció a su candidatura para la Cámara de Representantes luego de que una investigación periodística pusiera en duda la edad que había declarado públicamente y revelara antecedentes que apuntarían a que sería menor de edad, pese a que aseguraba cumplir con los requisitos para competir en las elecciones de 2027.

Se trata de Mahmud Sadis Buba, conocido popularmente como "Abin Al'ajabi" ("La Maravilla"), una figura que había ganado notoriedad en las últimas semanas tras presentar su candidatura para representar a la circunscripción de Sabon Gari, en el estado de Kaduna, bajo el partido gobernante Congreso de Todos los Progresistas (APC).

Según informó la BBC, Buba anunció su retiro de la carrera electoral a través de una publicación en Facebook y mediante una carta enviada a la dirigencia de su partido. En el documento explicó que su decisión regía de forma inmediata y que respondía a lo que consideraba el mejor interés de la colectividad.

La polémica comenzó poco después de que el aspirante apareciera ante el comité de evaluación de candidatos del APC. Su aspecto físico llamó la atención de usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a cuestionar la edad que declaraba tener debido a su apariencia juvenil y baja estatura.

Frente a esas dudas, Buba aseguró en distintas entrevistas que tenía 30 años. Sin embargo, durante una conversación con BBC Pidgin afirmó tener 25 años, edad que igualmente le permitía cumplir con el requisito constitucional para postular al cargo.

El político explicó que su estatura se debía a una condición de enanismo heredada de su familia paterna y sostuvo que aquello nunca había afectado su participación en la vida pública. Incluso señaló que se sentía orgulloso de su condición y que no representaba ningún impedimento para desempeñar funciones legislativas.

Mientras la discusión crecía en internet, una investigación del medio Peoples Gazette revisó registros de identidad y documentos oficiales asociados a Buba. De acuerdo con esa publicación, los antecedentes examinados indicarían que en realidad tendría cerca de 16 años, una cifra muy distante de la edad que había declarado públicamente.

La difusión de esos documentos provocó nuevas dudas sobre su candidatura y abrió un debate sobre los controles aplicados a quienes buscan cargos de representación popular en Nigeria. No obstante, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la autenticidad de los antecedentes filtrados.

Antes de intentar llegar al Parlamento, Buba trabajó como conductor y posteriormente se involucró en actividades políticas vinculadas al oficialismo. Según relató a BBC Pidgin, actualmente lidera un grupo de apoyo al presidente Bola Tinubu y al gobernador de Kaduna, Uba Sani, y asegura que participa en política desde la administración del expresidente Muhammadu Buhari.

Tras la publicación de los documentos sobre su edad, algunos usuarios comenzaron además a cuestionar otros aspectos de su historia personal, incluida su versión sobre el origen de su condición física. Sin embargo, hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial sobre esos cuestionamientos.

Con su renuncia, Buba puso fin a una candidatura que pasó rápidamente de generar curiosidad por su historia personal a convertirse en una controversia nacional marcada por las dudas sobre su verdadera edad.