Brote de ébola en RD del Congo supera los 4.200 muertos y enciende alarmas por transmisión activa

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó los 4.200 muertos y va camino de rebasar pronto los 8.000 casos, según el último boletín de las autoridades sanitarias congoleñas sobre la evolución de la epidemia.

El brote, declarado oficialmente en el este de la RDC el pasado 15 de mayo, acumula 8.787 casos confirmados, incluidos 4.242 muertos, informó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con datos actualizados hasta el 7 de octubre.

El virus presenta actualmente una tasa de letalidad del 48,3%, precisó el INSP.

Un total de 2.292 pacientes han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras que 980 enfermos aislados y hospitalizados.

Alerta por transmisión comunitaria y rastreo de contactos

La tasa de seguimiento de contacto se sitúa en el 80% y merece "una atención particular a fin de evitar cadenas de transmisión no controladas", según las autoridades sanitarias.

El INSP advirtió de que en las provincias de Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte y Haut-Uélé "se observa un transmisión comunitaria activa", en tanto que en la provincia de Tshopo se percibe una "notificación esporádica" de casos.

Desde los organismos de salud enfatizaron que el rastreo requiere "una atención particular a fin de evitar cadenas de transmisión no controladas". (FOTO: EFE)

Por eso, las autoridades subrayaron la necesidad de "mantener un nivel de vigilancia en lo que concierne a los aspectos de supervisión epidemiológica".

La epidemia afecta a 64 zonas de salud de siete de las 26 provincias de la RDC: Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Vacunas en fase de ensayo y comportamiento del patógeno

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta ahora, que causó 28.000 contagios y unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

La cepa Bundibugyo carece aún de tratamiento específico, mientras la OMS monitorea el ensayo de nuevas vacunas. (FOTO: EFE)

La cepa de Bundibugyo, causante del brote en curso, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar meses.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.