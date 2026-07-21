OMS alerta que brote de ébola en RDC "apenas está comenzando"

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), con 2.423 casos confirmados y 967 muertes, sigue expandiéndose rápidamente y en algunas zonas del país "apenas está comenzando", advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Estamos comenzando a comprender mejor la dinámica de este brote, con patrones de transmisión diferentes y variables. Hay zonas donde es intensa, como Bunia y sus alrededores, otras presentan una evolución relativamente estable y en algunas el brote apenas está comenzando", indicó el responsable de la OMS para la respuesta al ébola en la RDC, Thierno Baldé.

"Quiero dejarlo claro, el brote sigue yendo por delante de nosotros y todavía estamos en una fase en la que tratamos de alcanzarlo", agregó.

Aunque la provincia oriental de Ituri, de la que Bunia es capital, concentra el 89% de los casos y el 83% de los fallecimientos, también ha habido contagios en las cercanas Kivu del Norte y Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo.

Baldé señaló que la OMS intenta poner en marcha planes de respuesta rápida en zonas donde el brote está emergiendo, como la mencionada Haut Uele, al norte de Ituri, así como un refuerzo de las medidas de control a lo largo del río Congo, "una vía de tránsito crucial que requiere una veloz aplicación de medidas de control".

Según los datos del ministerio congoleño de Comunicación y Medios, la tasa de letalidad del brote se sitúa actualmente en el 39,9%.

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país, con 20 casos confirmados y dos fallecimientos.