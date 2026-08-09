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Tópicos: Mundo | Africa | R.D. Congo

Brote de ébola en RD del Congo roza los 2.000 muertos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las autoridades médicas ubican la tasa de letalidad en un 45,5%, mientras que 595 pacientes permanecen bajo medida de aislamiento o se encuentran hospitalizados.

Respecto a la distribución territorial, el Ministerio de Comunicación reportó que "la epidemia sigue concentrada en 53 zonas de salud en cinco provincias, con Ituri como principal epicentro".

Brote de ébola en RD del Congo roza los 2.000 muertos
 EFE (referencial)

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el virus corresponde a la cepa de Bundibugyo, una patología para la cual aún no se cuenta con una vacuna autorizada ni un tratamiento farmacológico específico.

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El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este domingo a 1.916 el número de muertos y a 4.209 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 7 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45,5%.

Además, 595 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalizados" y 828 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 83,4%.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé (este), así como Tshopo (centro-norte).

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El Gobierno de la RDC elevó el número de fallecidos a 1.916 personas y la cifra de casos a 4.209. (FOTO: EFE)

"La epidemia sigue concentrada en 53 zonas de salud en cinco provincias, con Ituri como principal epicentro (86,5% de los casos acumulados)", señaló el Ministerio.

El segundo brote con más contagios registrados de la historia

La actual epidemia se convirtió el viernes pasado en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

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La emergencia sanitaria provocada por el ébola se intensifica tras registrarse un alza en las víctimas mortales y en los infectados confirmados desde el inicio del brote en mayo. (FOTO: EFE)

Los sintomas del ébola

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, que se declaró "libre de ébola" el 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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