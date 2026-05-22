ONU: El brote de ébola puede convertirse en una emergencia humanitaria incontrolable

El brote de ébola declarado hace una semana en el este de la República Democrática del Congo (RDC) puede derivar "rápidamente" en una mayor catástrofe humanitaria de la que ya se vive en esta zona, advirtió este viernes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

"Sin una acción rápida y coordinada a gran escala, una crisis sanitaria podría convertir rápidamente la inseguridad alimentaria y la crisis sanitaria existentes en una emergencia humanitaria incontrolable en el este de la RDC y más allá", declaró el director del PMA en la RDC, David Stevenson, en un comunicado.

El brote es una "carrera contra el tiempo", al haberse declarado en una zona de "extrema vulnerabilidad" y conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes, donde casi diez millones de personas se encuentran en niveles de emergencia, añadió.

Por todo ello, el PMA está intensificando su respuesta de emergencia en el este congoleño, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente a través de Bunia, capital de la provincia de Ituri y epicentro de la epidemia, donde ya se han recibido 46 toneladas de suministros, que fueron repartidos en diferentes comunidades.

Sin embargo, Stevenson recalcó que el PMU necesita "urgentemente" 23 millones de dólares para ampliar sus operaciones logísticas y de asistencia humanitaria para más de 146.000 personas en Ituri durante los próximos tres meses.

Falta de recursos para ampliar respuesta humanitaria

"Contener el ébola requiere más que solo tratamiento. Requiere alimentos, acceso, transporte y logística para que los equipos de primera línea puedan actuar con rapidez y las familias afectadas puedan seguir de forma segura las medidas de salud pública", urgió.

Entre estas personas se encuentran pacientes, personas con contacto aislado, hogares afectados y otros grupos vulnerables.

"El tiempo para contener este brote es limitado. La respuesta debe actuar de inmediato y a gran escala -en salud, logística y asistencia alimentaria- para prevenir consecuencias mucho más graves para la RDC y la región", concluyó.

El brote, que se declaró el pasado día 15 en la provincia congoleña de Ituri (noreste), se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

Fuera de RDC, Uganda confirmó dos casos (importados de RDC) en Kampala, de los que uno acabó muriendo, y Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso reportado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

La OMS declaró el pasado domingo el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional", aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.