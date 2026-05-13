Alemania: Pediatra es acusado de 130 casos de abuso sexual infantil

La Fiscalía de Potsdam presentó cargos contra un pediatra sospechoso de 130 casos de abuso sexual infantil.

Según la acusación, la mayor parte de los hechos -ocurridos entre el 1 de diciembre de 2013 y el 5 de mayo de 2025- fueron perpetrados en el marco de su ejercicio profesional en hospitales en las localidades de Rathenow y Nauen.

El galeno está actualmente en prisión preventiva, tras haber sido detenido en noviembre pasado gracias a la denuncia de una madre.

A partir de ésta, la Fiscalía empezó a investigar si había otras víctimas y, tras analizar material informático incautado, encontró fuertes indicios de que tal era el caso.

Ahora, la Audiencia Provincial de Potsdam deberá decidir cuándo se abre el proceso contra el imputado.