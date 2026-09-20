Alemania: Izquierda en Berlín y ultraderecha en el noreste derrotan a la CDU de Merz

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones del estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania al conseguir entre un 37,3% y un 37,9%, según las primeras proyecciones, que muestran una caída de la Unión Cristianodemócrata (CDU), formación del canciller alemán, Friedrich Merz, que se hunde a entre el 5,3% y el 5,2%.

En Mecklemburgo-Antepomerania, AfD se impuso en un bastión del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que se quedó entre un 35,5 % y un 36 %, según las proyecciones de los institutos infratest dimap y Forschungsgruppe Wahlen, elaboradas a partir de primeros resultados del recuento.

AfD y SPD, protagonistas de una apretada campaña, quedaron por delante de La Izquierda, que obtuvo entre un 7,5 % y un 6,5 %, y de Los Verdes (entre 5,5 % y 5,4 %).

Por su parte, la populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) habría conseguido entre un 4,8 % y 5 %, por lo que aún podría quedarse fuera del Parlamento regional.

De quedarse fuera, el SPD, La Izquierda y Los Verdes podrían formar una mayoría de Gobierno.

Si entrara BSW, ese trío se quedaría a un escaño de la mayoría.

La socialdemócrata Manuela Schwesig, presidenta regional y candidata a su reelección como líder de este estado federado donde viven un millón y medio de personas, reconoció que la victoria era de AfD, aunque apuntó que ella podría seguir en el poder en una región dirigida por el SPD desde 1998.

"Parece que AfD es la primera fuerza", afirmó Schwesig.

Sin embargo, recordó que "AfD no ha logrado su objetivo, no tiene ni la mayoría absoluta, ni puede presentar un gobierno".

Pese al triunfo de AfD, el SPD tiene opciones de mantenerse en el poder dada la falta de voluntad del resto de partidos a formar una coalición con los ultraderechistas.

Sin embargo, Leif-Erik Holm, candidato a presidente regional de AfD, reivindicó el "encargo de formar gobierno".

"La gente quiere un cambio", dijo Holm, quien afirmó que, de cara a dialogar para formar gobierno la fuerza va "a invitar a todos los partidos".

Su victoria, resultado de una inyección de votantes que ha doblado el resultado de AfD en Mecklemburgo-Antepomerania frente a la anterior cita con las urnas en 2021, es el tercer triunfo de AfD en unas elecciones regionales desde que nació el partido en 2013.

La CDU asume ser "la perdedora"

El triunfo de AfD en Mecklemburgo-Antepomerania llega después del éxito vivido en el también oriental estado federado de Turingia en 2024 y, sobre todo, tras el arrollador resultado logrado en Sajonia-Anhalt hace dos semanas, región igualmente situada en el este de Alemania donde el partido de ultraderecha rozó la mayoría absoluta.

Aquel éxito supuso otro revés para la CDU, que perdió prácticamente un 20 % del voto que consiguió en la anterior cita con las urnas en Sajonia-Anhalt.

En Mecklemburgo-Antepomerania, el candidato de la CDU, Daniel Peters, reconoció que los cristianodemócratas eran "los perdedores" de los comicios de este domingo, pues los conservadores quedaron en la incómoda posición de ver si finalmente superaban el 5 % preciso para lograr la representación parlamentaria.

La Izquierda se impusó en Berlín por delante de la CDU

El partido La Izquierda se impuso este domingo en las elecciones regionales de Berlín con un 24 a 25,8 % de los votos frente al 20 % de la Unión Cristianodemócrata (CDU), según las primeras proyecciones de las televisiones públicas alemanas

Mientras que la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) le da a Los Verdes el tercer lugar con un 15,4 % y relega al cuarto a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) con un 13,8 %, en la Primera Cadena las posiciones entre esos dos partidos se invierten.

ARD otorga a AfD un 15,7 % y a Los Verdes un 15 %.

Después siguen el Partido Socialdemócrata (SPD) con el 12 % y la populista de izquierdas Alianza Sarah Wagenknecht (BSW) con un 5 % en las dos cadenas.

La candidata de La Izquerda, Elif Eralp, celebró la victoria dando las gracias a los berlineses y anunciando su propósito de hacer de Berlín un lugar mejor.

"A partir de hoy cambiaremos nuestro Berlín y lo haremos un lugar mejor. Les agradezco su confianza, también a mi partido y a todos los que nos apoyaron", agregó.

A raíz de las elecciones repetidas de 2023, la CDU, que entonces ganó, y el SPD gobernaron conjuntamente. Antes, desde 2021, había una coalición presidida por el SPD y de la que formaban parte La Izquierda y Los Verdes.

Eralp puede convertirse en la primera alcaldesa de Berlín de La Izquierda, pero para ello necesitará lograr un acuerdo de coalición con Los Verdes y el SPD.

Sería una victoria histórica en una ciudad en la que, desde la reunificación, CDU y SPD se han alternado siempre como los partidos más votados.

Uno de los puntos críticos en las negociaciones es la propuesta de La Izquierda de expropiar consorcios inmobiliarios que tengan más de 3.000 apartamentos, lo que es rechazado por el SPD.

El candidato de la CDU, Stefan Evers, dijo que había que recibir el resultado "con humildad", pero señaló que se sentía satisfecho porque se había logrado detener la tendencia a la baja que mostraban los conservadores en las encuestas.

"Sé que muchos hubieran querido un resultado mejor. Pero hemos logrado luchar con el viento en contra, muchas gracias", dijo.

El candidato del SPD, Steffen Krach, felicitó a La Izquierda y aceptó que el resultado no podía dejar satisfecho a nadie dentro de su partido y lo calificó de "catastrófico".

"No es una noche de júbilo, es un resultado catastrófico para el SPD. Hemos luchado, pero no hemos logrado convencer a los electores de SPD", dijo.

"Es un antes y un después para el SPD en Berlín. El SPD había sido tradicionalmente el partido de Berlín. Ya no lo es", zanjó.