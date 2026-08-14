Industria automotriz alemana registra su mayor destrucción de empleo en dos décadas

La industria automovilística alemana, afectada por los aranceles y la competencia china, sufre la mayor destrucción de empleo desde 2005, con una pérdida de 42.300 de puestos de trabajo en el primer semestre en comparación con el mismo periodo de 2025, según la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis.

Esto supuso un descenso del 5,8%, el mayor registrado entre las principales ramas industriales con más de 200.000 trabajadores.

"Con 691.500 trabajadores, el número de empleados de la industria automovilística ha alcanzado un nuevo mínimo: desde 2005 nunca había habido tan pocas personas trabajando en este sector", señaló Destatis en un comunicado.

No obstante, la industria automovilística sigue siendo, por número de trabajadores, la segunda mayor rama industrial de Alemania, por detrás de la ingeniería mecánica, que contaba con 905.900 trabajadores a finales del primer semestre de 2026.

Comportamiento por rubros

En el conjunto de la industria manufacturera trabajaban 5,29 millones de personas, lo que representa una disminución de 144.100 trabajadores, o del 2,7%, en un año.

Dentro de la industria automovilística, tanto los fabricantes de automóviles como los proveedores de piezas y accesorios redujeron sus plantillas.

En cambio, entre los proveedores de carrocerías, estructuras y remolques, el número de trabajadores aumentó a finales del primer semestre.

En concreto, en el sector de fabricación de vehículos de motor y motores para vehículos, había un total de 429.200 trabajadores a finales del primer semestre, un 6,1% menos que un año antes.

Entre los proveedores dedicados a la fabricación de piezas y accesorios para vehículos de motor, el número de trabajadores disminuyó un 7,6%, hasta situarse en 219.500.

Por contra, en el sector, más pequeño, dedicado a la fabricación de carrocerías, estructuras y remolques, el número de trabajadores aumentó por contra un 10,0%, hasta alcanzar los 42.800.

Impacto fabril general

También disminuyó recientemente el número de trabajadores en otras grandes ramas industriales.

En la fabricación de productos metálicos, el empleo cayó un 3,8% en un año, hasta los 471.700 trabajadores a finales del primer semestre.

En la producción y transformación de metales, el número de trabajadores disminuyó un 3,7% durante el mismo periodo, hasta los 207.200.

El descenso del empleo también fue superior a la media en la industria química, con una caída del 3,6%, hasta 312.000 trabajadores, y en la fabricación de equipos eléctricos, con una disminución del 3,4%, hasta 374.500.

El número de trabajadores en la industria de maquinaria disminuyó por su parte un 2,7% en un año, la misma proporción que en el conjunto de la industria.

A finales del primer semestre, este sector contaba con unos 905.900 trabajadores.

En la industria del plástico (un 2,2% menos, hasta 311.800 trabajadores), la industria alimentaria (una caída del 1,3%, hasta 503.400) y la fabricación de equipos de procesamiento de datos y productos electrónicos y ópticos (un 1,0% inferior, hasta 307.100), el descenso del empleo fue inferior a la media.