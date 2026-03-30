Actriz denunció videos pornográficos falsos con su imagen: Su marido resultó ser el responsable

Una actriz alemana denunció el uso de su imagen en contenido pornográfico falso generado con inteligencia artificial, y el caso dio un giro luego de que el presunto responsable resultara ser su propio esposo, el actor Christian Ulmen.

Se trata de Collien Fernandes, quien en diciembre de 2024 presentó una querella tras detectar la circulación de videos manipulados con su rostro, situación que incluso la llevó a convertirse en activista contra los llamados deepfakes.

Según relató la propia actriz, el caso cambió de rumbo cuando en medio de la investigación, Ulmen le confesó que él estaba detrás de la creación y difusión de ese material, lo que habría hecho con la intención de que ella desistiera de la denuncia.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, los hechos se habrían extendido por cerca de diez años e incluirían una campaña de hostigamiento. Fernandes aseguró que el actor utilizó herramientas de inteligencia artificial para hacerse pasar por ella, incluso replicando su voz en llamadas telefónicas.

La investigación también apunta a que el imputado habría contactado a numerosas personas —entre ellas colegas y directores de cine— utilizando identidades falsas vinculadas a la actriz, lo que despertó sospechas cuando algunos de ellos le consultaron directamente por mensajes que no reconocía.

Pese a la confesión, Fernandes aseguró que continuará con las acciones judiciales, afirmando que busca esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades por la vulneración de su identidad.

Hasta el momento, Ulmen no ha emitido declaraciones públicas personales, mientras que su defensa rechazó las acusaciones y solicitó respetar la presunción de inocencia.