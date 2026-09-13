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Tópicos: Mundo | América Latina

El Foro Mundial de la Ayahuasca debate sobre el presente y el futuro del brebaje amazónico

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El encuentro reunió a pueblos indígenas, investigadores y médicos para discutir regulación, seguridad y protección de los conocimientos ancestrales.

Su expansión fuera de los territorios de origen abrió el debate sobre la comercialización, el turismo en la Amazonía y la presión sobre las plantas utilizadas en su preparación.

El Foro Mundial de la Ayahuasca debate sobre el presente y el futuro del brebaje amazónico
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Unas 1.800 personas asistieron entre el viernes y este domingo al Foro Mundial de la Ayahuasca, celebrado en la ciudad española de Gerona, donde indígenas, investigadores, médicos y otros expertos profundizaron en el conocimiento y hablaron del futuro de esta bebida tradicional y psicoactiva originaria de la región amazónica.

El encuentro, organizado por el Instituto Yorenka Tasorentsi de Brasil y el Instituto de Etnobotánica Intercultural (Iceers) de Barcelona (España), trató de impulsar una alianza entre pueblos indígenas y ciencia occidental, explicaron a EFE fuentes de la organización.

Los participantes trataron cuestiones como la protección de los conocimientos tradicionales, la conservación de los recursos naturales, la regulación, la seguridad y la ética de las ceremonias rituales en un contexto de "globalización de las medicinas ancestrales indígenas".

El proceso fue impulsado por distintos pueblos autóctono durante el V Congreso Indígena de la Ayahuasca, celebrado en Brasil en 2025, en el que los participantes denunciaron la "comercialización descontrolada" de la planta que sirve de base para preparar la bebida de igual nombre.

Este foro sirvió para analizar los efectos de la creciente expansión de la ayahuasca fuera de los territorios de origen, la presión sobre determinadas plantas utilizadas para su preparación o el aumento del turismo en zonas amazónicas.

Los organizadores prevén que el encuentro sirva también para avanzar hacia una estructura permanente de coordinación entre pueblos originarios y organizaciones aliadas, con la previsión de consolidar en 2027 un Consejo de Liderazgos Espirituales Indígenas (CLEI).

Según la define el diccionario de la Real Academia Española, se trata de una "liana de la selva de cuyas hojas se prepara un brebaje de efectos alucinógenos, empleado por chamanes con fines curativos".

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