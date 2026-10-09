SHOA canceló advertencia sobre eventual tsunami en Rapa Nui por sismo en Panamá

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó este viernes que se cancela la amenaza de tsunami para las costas de Chile tras el fuerte sismo ocurrido en Panamá.

El movimiento, de magnitud 7,6 y ocurrido en el sureste del país centroamericano, había provocado que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) estableciera Estado de Precaución para la Isla de Pascua, debido un presunto arribo de un tren de olas a la zona.

"La llegada eventual de ese tren de olas a Isla de Pascua podría ser a las 22:41 horas", detallaba en un punto de prensa el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, una situación que finalmente quedó descartada.

A través de su tercer boletín, el SHOA confirmó que, "de acuerdo con modelaciones efectuadas por el SNAM y PTWC, se cancela la amenaza de tsunami para el bloque Isla de Pascua", sector insular que se mantenía bajo permanente observación tras los primeros avisos del evento.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó cualquier peligro para el litoral nacional tras el fuerte movimiento telúrico registrado en Centroamérica. (FOTO: ATON)

Asimismo, la entidad especificó que este reporte corresponde al "último boletín que se difunda, a menos que nueva información permita reevaluar la amenaza", asegurando al mismo tiempo que el Sistema Nacional de Alarma de Mareas (SNAM) mantendrá una vigilancia técnica preventiva sobre el comportamiento del océano Pacífico.

Advertencias técnicas del protocolo de seguridad costera

Pese a que la emergencia fue superada para las costas chilenas, el reporte del SHOA recordó una serie de criterios operativos ante este tipo de fenómenos marítimos, enfatizando a la ciudadanía que "la duración de un tsunami puede ser de varias horas" y que "no necesariamente la primera ola es la más destructiva".

En esa misma línea, advirtió en su instructivo que "en bahías cerradas los efectos del tsunami se van a ver amplificados" y que "en puertos, caletas, estuarios y ríos se pueden manifestar fuertes corrientes", manteniendo el llamado a la prudencia y al seguimiento de los reportes emitidos por las vías institucionales.