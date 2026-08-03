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Tópicos: Mundo | Argentina | Conflictos sociales

Docentes argentinos inician paro y el gobierno busca garantizar servicios

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Ejecutivo mantiene una "permanente negativa" a convocar la negociación salarial, dice el gremio educativo.

Docentes argentinos inician paro y el gobierno busca garantizar servicios
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Profesores argentinos iniciaron un paro nacional de 24 horas, mientras el gobierno de Javier Milei anunció que realizará inspecciones en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de los servicios mínimos previstos para la actividad educativa.

La huelga fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y coincide con el regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno en varios distritos, entre ellos la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Los docentes reclaman la apertura de la negociación a nivel nacional que habilite una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una nueva ley de financiamiento educativo.

En un comunicado publicado este viernes en la red social X, el Ministerio de Capital Humano argentino informó que realizará controles en varios establecimientos educativos para comprobar que se garantice el 75 % de la prestación del servicio durante la medida de fuerza y advirtió que, si detecta incumplimientos de la normativa vigente, aplicará las sanciones correspondientes.

El ministerio defendió la fiscalización y señaló que aunque la administración de las escuelas corresponde a las provincias, el Estado nacional debe garantizar el cumplimiento de la normativa, que considera a la educación un servicio esencial.

CTERA afirmó en la previa a la huelga que el Ejecutivo mantiene una "permanente negativa" a convocar la negociación salarial nacional y denunció una pérdida del poder adquisitivo de los docentes, además de recortes en partidas destinadas al sistema educativo.

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