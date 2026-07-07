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Tópicos: Mundo | Argentina

Corte argentina ratificó procesamiento de exfiscal por irregularidades en caso Nisman

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Dictamen acreditó una "innegable alteración" del departamento donde fue hallado muerto el investigador del atentado terrorista contra la AMIA.

Con esta ratificación, la causa contra Viviana Fein avanza firmemente hacia la etapa de juicio oral.

Corte argentina ratificó procesamiento de exfiscal por irregularidades en caso Nisman
 EFE

Alberto Nisman murió un día antes de defender en el Congreso una denuncia que presentó contra Cristina Fernández por un supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

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Un tribunal de alzada de Argentina confirmó este martes el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein por irregularidades en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en 2015 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas mientras investigaba el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Por su actuación en la escena de la muerte de Nisman, la fiscal Fein había sido procesada en mayo de este año bajo la carátula de "encubrimiento agravado".

La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires que ratificó este martes el procesamiento consideró que no había elementos suficientes para acusarla de "encubrimiento agravado", pero confirmó que existieron incumplimientos en la preservación de la escena, encuadrados en el delito de "omisión de resguardo de pruebas".

En un fallo al que accedió EFE, los jueces señalaron "la innegable alteración de la escena" a partir del ingreso de múltiples personas sin protección, la deficiente conservación de las pruebas y la falta de recolección de evidencias en tiempo oportuno.

Con esta decisión judicial, la causa avanza ahora hacia un juicio oral.

El fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA, el más grave en la historia del país y que dejó 85 muertos, fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su casa de Buenos Aires el 18 de enero de 2015, un día antes de comparecer en el Congreso para presentar pruebas de encubrimiento de los sospechosos contra la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015).

La denuncia de Nisman contra Fernández se basó en la firma en 2013 de un acuerdo con Irán -que nunca entró en vigor y que según el fiscal buscaba beneficios comerciales a cambio de encubrir a iraníes sospechosos por el atentado- y fue desestimada un mes después de su muerte por la Justicia argentina, pero luego reabierta durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y aún continúa su curso.

El fallecimiento de Nisman es investigado como un homicidio por la Justicia federal, que analiza en paralelo una serie de irregularidades en la escena tras el hallazgo del cuerpo y que ha procesado a otras cinco personas: sus cuatro custodios, por incumplimiento de sus funciones, y un allegado del fiscal como partícipe necesario, por haberle entregado el arma que provocó su muerte.

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