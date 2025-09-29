Deuda externa de Argentina alcanzó cifra récord de 305 mil millones de dólares

Argentina registró a finales del segundo trimestre de este año una deuda externa bruta récord de 305.043 millones de dólares, lo que implica que el 'stock' de deuda subió en 23.783 millones de dólares con relación al trimestre anterior, informaron este lunes fuentes oficiales.

Según indicó en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este ascenso se debió principalmente al incremento del endeudamiento del Gobierno en 18.480 millones de dólares como consecuencia de los préstamos recibidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales de crédito.

El endeudamiento de las sociedades no financieras y de hogares se incrementó durante el segundo trimestre en 2.435 millones de dólares, mientras que la deuda del Banco Central creció en 2.380 millones de dólares y la de las sociedades captadoras de depósitos aumentó en 559 millones.

Desglose por sectores y cifras históricas

De acuerdo con los datos oficiales, en el segundo trimestre el 'stock' de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal se incrementó en 18.162 millones de dólares con respecto al mismo período de 2024.

El nivel de endeudamiento bruto a valor nominal registrado a finales de junio pasado es el más alto en las series históricas del Indec, iniciadas en 1994.

En lo que va del Gobierno de Javier Milei, que comenzó en diciembre de 2023, la deuda externa bruta de Argentina a valor nominal creció en 19.092 millones de dólares.

Impacto del Gobierno y valor de mercado

En tanto, el 'stock' de deuda externa bruta total de Argentina medido a valor de mercado ascendía al finalizar el segundo trimestre de este año a 284.905 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 24.669 millones con respecto al primer trimestre de 2025.

En términos interanuales, la deuda a valor de mercado subió en 36.527 millones de dólares, desde los 248.378 millones de dólares que se computaban a finales del segundo trimestre de 2024.

La deuda del Gobierno está compuesta por 96.763 millones de dólares en concepto de préstamos y por 70.799 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal, pero cuyo valor de mercado es de 50.423 millones, lo que evidencia la menor valuación de mercado de los bonos soberanos argentinos.

En tanto, la deuda con el FMI ascendía a finales del segundo trimestre a 55.17 millones de dólares, con un aumento en 13.994 millones respecto al trimestre anterior como consecuencia de los préstamos que el organismo le giró a Argentina en abril pasado, tras la firma de un nuevo acuerdo de facilidades extendidas.

En total, la deuda con organismos internacionales se incrementó en el segundo trimestre en 16.014 millones de dólares, mientras que el endeudamiento con acreedores privados creció en 2.424 millones de dólares.