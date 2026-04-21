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De visita en Israel, Milei versionó y destrozó la canción "Libre", de Nino Bravo

Publicado: | Fuente: El País / EFE
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Durante una ceremonia de encendido de antorchas por el Día de la Independencia de Israel, el presidente de Argentina, Javier Milei, versionó el famoso tema "Libre", del cantante español Nino Bravo, junto a los intérpretes locales Mali Levi y Rotem Cohen.

Además de su desaforada interpretación, el trasandino aportó encendiendo una de las 12 antorchas alusivas a las tribus originales de Israel, que está conmemorando el 78º aniversario de la creación de su Estado en Medio Oriente.

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