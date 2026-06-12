Partido de Macri presiona a Milei y exige la remoción de Adorni por ocultamiento patrimonial

El partido Propuesta Republicana (Pro), liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), reclamó este viernes al actual mandatario, Javier Milei, la salida de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la creciente polémica por inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario.

"Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni", expresó el Pro en un mensaje difundido en la red social X.

El jefe de Gabinete, a quien la Justicia investiga por enriquecimiento ilícito, presentó el jueves en la Oficina Anticorrupción su declaración de bienes correspondiente a 2025 y rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024.

Según explicó en una entrevista con LN+, los activos incorporados a sus declaraciones rectificativas tienen origen en ahorros acumulados durante años de trabajo en el sector privado y en ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas, que no había declarado previamente y que se elevan a más de 500.000 dólares.

En las últimas horas, el Pro consideró que el accionar de Adorni representa "una falta grave", subrayó que se trata de un "episodio que erosiona la confianza pública" e instó a "actuar con la transparencia que la sociedad exige".

"Un funcionario no puede decirle a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", añadió el partido derechista, aliado del oficialismo desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023.

El pasado 29 de abril, durante una presentación ante el Legislativo, Adorni había afirmado que en sus declaraciones juradas figuraban "todos los detalles de los bienes" que integran su patrimonio, respecto a los cuales, dijo "nunca existió ocultación alguna".

Adorni es investigado desde hace meses por la Justicia por enriquecimiento ilícito, a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo a las afueras de la capital, que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como para obras de remodelación.