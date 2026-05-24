Milei intensifica los insultos a los periodistas argentinos y crece la confrontación

"Basuras repugnantes,ensobrados,sicarios con micrófono,mentirosos,delincuentes,lacras inmundas" y "corruptos" son algunos de los insultos que el presidente argentino, Javier Milei, dirige casi a diario a periodistas y medios de comunicación, en una escalada de agravios que ha intensificado en la últimas semanas la confrontación.

La ofensiva presidencial tiene como principal escenario la red social X, donde el ultraderechista Milei amplifica mensajes contra informadores críticos y donde ha instalado una de sus consignas más polémicas: "No odiamos lo suficiente a los periodistas".

La directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paula García Rey, denunció en una entrevista con EFE que el presidente usa X como plataforma para "'targetear' (marcar como objetivo) y atacar periodistas", y genera un clima hostil que impacta en el ejercicio de la profesión y favorece la autocensura.

Aunque desde que llegó al poder Milei no ha cesado de insultar a los periodistas, en las últimas semanas ha multiplicado sus publicaciones y reposteos con agravios, muchas veces con nombres y apellidos.

Uno de esos casos es el de Luciana Geuna, del canal televisivo Todo Noticias (Grupo Clarín), a quien llamó "basura mentirosa" y denunció penalmente después de que la periodista mostrara en su programa imágenes del interior de la Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino.

En medio de esa polémica, el mandatario redobló sus críticas contra la prensa, afirmó que el 95 % del periodismo "es basura" y cerró la sala de prensa de la sede del Ejecutivo durante once días.

"Las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas (95 %) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución", escribió Milei en uno de los mensajes en X que dirigió a Geuna y su equipo, por considerar que ese reportaje amenazaba la seguridad de la Casa Rosada.

En otro posteo más reciente llamó "mierdosa" a Viviana Canosa, de Canal 9, y "mierda humana disfrazada de periodista" a Mauro Federico, quien trabaja en varios medios e investigó supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos para discapacitados por parte del Gobierno.

El ultimo señalamiento directo ocurrió el 14 de mayo, cuando el mandatario apuntó contra Débora Plager, del canal La Nación+, durante una entrevista que le hicieron en el canal de 'streaming' Carajo, afín al Gobierno. Allí, Milei acusó a la informadora de ser "cómplice de asesinato" por haber apoyado públicamente el aborto libre en Argentina, vigente por ley desde 2021.

La consultora argentina Zonda escaneó las palabras de Milei en esa entrevista y en otra que ofreció a continuación, esa misma noche, en Neura, otro canal de 'streaming' oficialista, y detectó que el presidente argentino emitió "73 insultos y agresiones verbales" entre las dos tertulias y los posteos que escribió después durante la madrugada del 15 de mayo.

113.000 mensajes con insultos a periodistas

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que el uso del insulto se ha instalado como estrategia política de Milei en X y detectó un patrón sistemático de descalificaciones contra periodistas: más de 113.000 publicaciones de la cuenta presidencial entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025.

El estudio realizado por FOPEA, una asociación que vela por la libertad de prensa en Argentina, revela que el 70 % de las publicaciones dirigidos a actores del ámbito mediático contienen términos "despectivos o estigmatizantes" y las redes sociales se han convertido en una herramienta de hostigamiento permanente contra las voces críticas.

Para las organizaciones de periodistas y de derechos humanos , el uso sistemático del insulto contra la prensa en Argentina excede la confrontación política tradicional.

García Rey, de Amnistía Internacional, dijo que hay "casi una receta de prácticas autoritarias aplicada a Argentina".

En la misma línea se expresó en declaraciones a EFE el presidente de FOPEA, Fernando Stanich: "El problema no es solamente la crítica presidencial, sino el insulto de la máxima autoridad del país, amplificado por una militancia digital dispuesta a potenciar ese mensaje de odio contra los periodistas".

De acuerdo con el último informe anual sobre la libertad de expresión de esta organización, Javier Milei fue responsable del 85 % de los casos de "discurso estigmatizante" contra periodistas registrados en 2025, año en el que contabilizó la cifra más alta (728) desde el inicio de las investigaciones de FOPEA en 2006.

Tanto Amnistía Internacional como FOPEA alertaron también sobre un aumento de la intimidación judicial a periodistas, agresiones en coberturas callejeras y ataques de milicias digitales.

"Argentina históricamente había sido un faro en la región en relación a la libertad de expresión. Hoy estamos dando pasos hacia atrás agigantados", afirmó García Rey.