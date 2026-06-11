Jefe ministerial de Milei confesó haber ocultado 500 mil dólares: "Un error involuntario"

El jefe de gabinete de ministros del Gobierno argentino, Manuel Adorni, admitió que ocultó alrededor de medio millón de dólares de sus declaraciones juradas patrimoniales como funcionario público, y reconoció que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado.

"No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", dijo Adorni la noche del miércoles en una entrevista concedida al canal LN+.

El alto funcionario, a quien la Justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito, presentó este jueves en la Oficina Anticorrupción su declaración de bienes correspondiente a 2025, y rectificó sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024.

Según explicó en la entrevista, los activos incorporados a sus declaraciones rectificativas tienen origen en ahorros acumulados durante años de trabajo en el sector privado, y en ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas.

El jefe de gabinete dijo, además, que regularizará cualquier obligación tributaria derivada de la rectificación. "El mea culpa que hago es por haber arrastrado un error involuntario y voy a pagar todo lo que corresponda", afirmó.

También detalló Adorni que parte de los fondos provienen de inversiones en la criptomoneda bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. "Reconstruyendo la historia, invertimos 200 mil dólares y ganamos 300 mil dólares", indicó.

Contradicciones

Las declaraciones de Adorni contrastan con sus expresiones previas ante el Congreso y en conferencias de prensa.

El pasado 29 de abril, durante una presentación ante el Legislativo, había afirmado que en sus declaraciones juradas figuraban "todos los detalles de los bienes" que integran su patrimonio, respecto a los cuales, dijo "nunca existió ocultación alguna".

En tanto, el pasado 25 de marzo había declarado ante periodistas acreditados en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo: "Quédense tranquilos que todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos, tal como corresponde".

Adorni es investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un departamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo a las afueras de la capital, que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como para obras de remodelación.

Durante la entrevista del miércoles, Adorni también se refirió a la vivienda en el barrio exclusivo, cuya titularidad figuraba a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

"Esa casa estaba escriturada 100 por ciento al nombre de mi mujer y eso no se veía en la declaración jurada, entonces es algo que, entre tantos líos, estoy corrigiendo; son formalismos", explicó.

Sobre las obras realizadas en esa propiedad, mencionadas en el expediente judicial, dijo: "El monto era menor y se está dirimiendo en la Justicia".

Contador de profesión, Adorni, de 46 años, trabajó como columnista en algunos medios de comunicación y a finales de 2023 ingresó a la función pública como portavoz de Javier Milei, quien lo designó como jefe de gabinete en noviembre de 2025.