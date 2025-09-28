La investigación del triple femicidio en Argentina avanza con la captura de nuevo implicado

Un nuevo implicado en el femicidio cometido en Buenos Aires contra Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fue detenido el sábado a última hora, confirmaron este domingo el fiscal de la caso, Carlos Adrián Arribas, y el vocero del Ministerio de Seguridad del distrito.

Se trata de Ariel Giménez, de 29 años, quien, según confirmaron a EFE desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, habría sido contratado por la organización narcocriminal señalada como autora del triple femicidio para cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de las jóvenes, en el patio de una vivienda en la localidad de Florencio Varela.

Giménez quedó imputado por "el delito de encubrimiento agravado", informó Arribas, titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de La Matanza.

El hombre fue identificado tras una serie de allanamientos realizados en las últimos días y gracias al testimonio que un conductor de una aplicación de alquiler de autos, quien relató haberlo trasladado con una pala, una picota y un parlante desde las cercanías del lugar del crimen.

Con esta detención, ya son seis los acusados por su presunta participación en el hecho. Además de Giménez, se encuentran detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva, Iara Daniela Ibarra, Andrés Maximiliano Parra, Magalí Celeste González Guerrero y Víctor Sotacuro Lázaro, este último capturado en Bolivia.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', ciudadano peruano de 20 años, sería el autor intelectual de los femicidios.

Interpol emitió una notificación roja para su captura internacional.

La organización feminista 'Ni una menos' y los familiares de las víctimas encabezaron este sábado una movilización en Buenos Aires para exigir justicia, que se replicó en varias provincias del país.

Los cuerpos sin vida de las tres jóvenes, que estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre, fueron encontrados el pasado miércoles enterrados en el patio de la vivienda en la localidad de Florencio Varela.