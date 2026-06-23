Los avances en la investigación del femicidio de Agostina Vega, que conmovió a Argentina

Un mes después del femicidio de Agostina Vega, la adolescente argentina de 14 años que fue encontrada muerta en un sitio eriazo y cuyo fallecimiento conmocionó a Argentina, la causa tiene ya tres detenidos, incluyendo dos cercanos al principal sospechoso, que están acusados de encubrimiento.

Claudio Barrelier, un hombre de 33 años cercano a la madre de Agostina, fue detenido cuatro días después de la desaparición de la adolescente y está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.

En las últimas semanas también fueron detenidos Osvaldo Fassetta, amigo del acusado, y Soledad Andreani, expareja de Barrelier y dueña del automóvil utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el lugar donde fue encontrado. Ambos están imputados por encubrimiento.

Andreani era además encargada del bar "Wachitas", un local que fue clausurado tras el asesinato y que quedó bajo investigación por presunta explotación sexual de menores y posibles vínculos con la muerte de Vega.

La menor fue vista por última vez el sábado 23 de mayo. Antes de salir de su casa le había dicho a su madre que iría al comercio de su abuelo pero la investigación reveló que en realidad tomó un auto de alquiler rumbo al barrio donde vivía Barrelier.

Antes de llegar, la joven envió un mensaje de audio a un grupo de amigas en el que les contó que Barrelier tenía una "sorpresa" para su mamá.

La búsqueda se extendió durante una semana, con la activación del Alerta Sofía -un sistema de búsqueda nacional de niños y adolescentes- y distintos allanamientos, hasta que su cuerpo fue hallado el 30 de mayo en un descampado a las afueras de la ciudad de Córdoba, en la que residía junto a su madre.

Uno de los testimonios centrales de la investigación es el de Ariel Torres, quien conducía el vehículo que trasladó a Agostina desde su casa para encontrarse con Barrelier.

Torres aseguró que, al llegar a destino, la adolescente bajó del vehículo y caminó junto al acusado "con confianza, como si fuese un pariente".

En su declaración, Barrelier dijo que Agostina lo llamó para pedirle ayuda para pagar aquel viaje y que quería que la llevara hasta la casa de un novio. La versión del acusado fue modificada en dos ocasiones ante el fiscal.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la adolescente fue estrangulada y que podría haber sufrido abuso sexual.

Los investigadores estiman que la muerte ocurrió entre la noche del sábado y las 3 de la madrugada del domingo 24 de mayo.

La abogada Fernanda Alaniz, representante del padre de la adolescente, Gabriel Vega, pidió este martes que se investigue a Melisa Heredia, madre de Agostina, por presuntas inconsistencias en el relato inicial sobre la desaparición.

La familia de Agostina encabezó durante este mes distintas movilizaciones en reclamo por justicia, mientras que el pasado 3 de junio, en un nuevo aniversario del movimiento feminista "Ni Una Menos", el femicidio de la adolescente fue el eje de una serie de multitudinarias movilizaciones en el país sudamericano.