El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, relativizó este miércoles la recesión técnica en la que cayó el país después de que el Producto Interno Bruto (PIB) encadenara dos trimestres de desempeño negativo, y alegó que la metodología de medición "es casi arbitraria".

El indicador mensual de la actividad económica registró en septiembre una subida del 1,1 por ciento en comparación con agosto, pero no fue suficiente para evitar que el PIB encadenara dos trimestres de desempeño negativo, y que el país vecino cayera en la misma situación que enfrenta Chile.

"La definición de recesión técnica es casi arbitraria", se quejó el ministro en una entrevista con el canal A24.

Puso como ejemplo la medición que se hace en Estados Unidos: "El National Bureau of Economic Research tiene en cuenta la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca... Eso es mucho más razonable", argumentó.

El dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelado el martes, que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del PIB, mostró una caída de 1,2 puntos en comparación con septiembre de 2025, su tercera retracción interanual consecutiva.

La subida de septiembre de 2026 no alcanzó a compensar la fuerte caída de julio (-2,5 por ciento) y el leve repunte de agosto (0,4 por ciento), por lo que consolidó el ingreso de la economía argentina en una recesión técnica.

El ministro aseguró que el de julio fue "un número fuera de lo común", y lo adjudicó a "la suba del gas, las lluvias y el Mundial".

"Acá estamos hablando de que hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado. Pero hemos crecido", aseguró Caputo.

Riesgo país

En tanto, el índice de riesgo país de Argentina, en alza durante toda la semana, volvió a trepar el martes y alcanzó los 1.131 puntos básicos, su mayor nivel en trece meses.

Al respecto, el ministro consideró que "el riesgo país no es por temor a Milei, sino por temor a que no esté Milei", en referencia a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Caputo también se refirió a la depreciación del peso argentino frente al dólar estadounidense, que el martes se ubicó en 1.615 pesos por unidad en el Banco Nación, su cotización más alta del año.

"La suba del dólar, en este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo. El dólar en estos contextos, que se denominan de parada repentina, tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas", explicó Caputo.