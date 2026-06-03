Argentina solicitará su adhesión al TPP11

Argentina presentará este miércoles su candidatura para adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), según anunció este martes su canciller, Pablo Quirno.

"Mañana (este miercóles) vamos a entregar acá en París al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, que es el depositario de este tratado, nuestra adhesión al Tratado Transpacífico", expresó durante su intervención virtual desde la capital francesa del congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

El canciller se encuentra actualmente en Francia para participar de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde buscará mostrar "avances consolidados en estabilidad macroeconómica, apertura económica y fortalecimiento de las condiciones para invertir, producir y generar empleo" en Argentina.

En su anuncio de este martes, Quirno subrayó que el Ejecutivo liderado por el presidente Javier Milei busca "generar las condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar" y agregó: "Acordémonos que empezamos este Gobierno haciendo comercio con el 10% del PIB mundial, lo llevamos al 30% con el acuerdo Unión Europea-Mercosur y vamos a seguir avanzando rápidamente".

El CPTPP, sellado en 2018, incluye a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, más recientemente, al Reino Unido.

El tratado abarca un mercado de casi 500 millones de personas, cerca de un 15% del PIB mundial, y es uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo.