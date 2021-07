Un misterioso hombre, vestido como el payaso "Pennywise" de "It", se robó las miradas de todos durante los últimos días en la ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Según medios locales, nadie sabe quién es y no está trabajando para una tienda de cotillón de la zona -como algunos pensaron-, tampoco pide dinero, ni habla cuando se acercan a tomarse una selfie, sólo permanece inmóvil en la calle y con una mirada siniestra. Incluso testigos dicen haberlo visto completamente quieto durante largos minutos, observando a sus alrededores. Los vecinos están divididos: a algunos les parece una atracción y algo divertido, pero otros no soportan que asuste a los niños que pasan por el barrio comercial. Lo más extraño de todo es que al sujeto no se le ha vuelto a ver. Sus imágenes se viralizaron y él desapareció.

