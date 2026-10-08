Bangladesh vive el mayor brote mundial de sarampión: más de 200 mil casos sospechosos

Bangladesh superó este jueves los 200 mil casos sospechosos de sarampión en medio del mayor brote activo de la enfermedad registrado actualmente en el mundo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), con más de 1.100 muertes confirmadas o bajo sospecha desde marzo.

El último boletín de la Dirección General de Servicios de Salud (DGHS) registró 201.625 casos sospechosos y 22.116 contagios confirmados mediante pruebas de laboratorio.

Las autoridades contabilizan además 104 muertes confirmadas por sarampión y otras 1.040 bajo sospecha de estar relacionadas con la enfermedad.

Solo en las últimas 24 horas, el país registró 1.332 nuevos casos sospechosos, 96 confirmados y cuatro nuevas muertes, todas ellas clasificadas como sospechosas de estar vinculadas al sarampión.

Campaña masiva de vacunación infantil

Desde mediados de marzo, 178.927 pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad han sido hospitalizados en todo el país, de los que más de 171.000 ya fueron dados de alta.

El Gobierno bangladesí lanzó a finales de septiembre una campaña nacional para vacunar a 3,4 millones de niños, entre ellos 2,4 millones que quedaron fuera de campañas anteriores y un millón de menores que han alcanzado recientemente la edad mínima para recibir la vacuna.

La ofensiva sanitaria busca cerrar las brechas de inmunización que han favorecido la propagación de una enfermedad que es altamente contagiosa y prevenible mediante vacunación.

Bangladesh lidera el ranking mundial de casos

Bangladesh encabeza actualmente la lista de brotes activos de sarampión elaborada por los CDC con datos provisionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por delante de Guatemala y la India.

Según ese registro, que recoge datos entre febrero y julio, Bangladesh notificó 62.351 casos, frente a 30.239 en Guatemala y 21.523 en la India.