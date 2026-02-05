Síguenos:
Pareja de Vinícius Junior exhibió la vestimenta que utilizará en el Carnaval de Río de Janeiro

La modelo Virginia Fonseca, pareja del futbolista brasileño Vinicius Junior, causó furor en sus redes sociales al exhibir el vestido que utilizará en el Carnaval de Río de Janeiro, que arrancará el viernes 13 de febrero.

