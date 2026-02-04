La selección chilena ya tiene nómina oficial para participar en el torneo Duelo de Leyendas que se disputará en el Claro Arena. La Roja estará comandada por Juvenal Olmos y destacan en sus dirigidos los nombres de Matías Fernández, Jorge Valdivia, Humberto Suazo, Gonzalo Jara, entre otros. El certamen se jugará el 27, 28 y 29 de marzo.

