Con la dupla de Matías Fernández y Jorge Valdivia: Chile presentó nómina para el Duelo de Leyendas

La selección chilena ya tiene nómina oficial para participar en el torneo Duelo de Leyendas que se disputará en el Claro Arena. La Roja estará comandada por Juvenal Olmos y destacan en sus dirigidos los nombres de Matías Fernández, Jorge Valdivia, Humberto Suazo, Gonzalo Jara, entre otros. El certamen se jugará el 27, 28 y 29 de marzo.

