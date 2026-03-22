Crisis en Medio Oriente impulsa alza de 35% en combustibles en Sri Lanka

El Gobierno de Sri Lanka aplicó un nuevo aumento en el precio de los combustibles con entrada en vigor este domingo de la segunda alza desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, con lo que se acumula una subida total del 35%, lo que sitúa los precios en niveles críticos que no se veían desde el colapso económico de 2022.

"El combustible aumentó desde la pasada medianoche", informó el portavoz del gabinete, Nalinda Jayatissa, en una rueda de prensa este domingo.

El portavoz instó a los ciudadanos a limitar el consumo, tras afirmar que esperan que la situación mejore en las próximas semanas, ya que, de lo contrario, se verían obligados a aplicar otro aumento por una cantidad insoportable en la revisión de precios prevista para el 1 de mayo.

Por su parte, el presidente de la Corporación del Petróleo de Ceilán (CPC), D. J. Rajakaruna, declaró durante la misma comparecencia que han tomado todas las medidas necesarias para garantizar un suministro energético ininterrumpido.

El nuevo incremento en los precios del combustible en Sri Lanka supone un golpe para la economía nacional con subidas inmediatas de casi el 25% en la gasolina y el 26% en el diésel.

Este ajuste no es un hecho aislado, sino que, al sumarse a las alzas previas del 8% de hace apenas una semana, acumula un aumento promedio del 35% en el costo de los carburantes, situando a Sri Lanka en el podio de las naciones que más han incrementado los precios en Asia.

El precio de la gasolina regular saltó de 317 a 398 rupias (1,30 dólares) por litro, mientras que el diésel, fundamental para el transporte público, subió 79 rupias hasta alcanzar las 382.

El incremento ha provocado las primeras reacciones, el presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Privados de Lanka, Gemunu Wijeratne, señaló que el 90% de los autobuses fueron retirados del servicio este domingo. "Si no se aumentan las tarifas, tendremos que paralizar todos los autobuses privados", advirtió.

Esta medida se suma a la jornada laboral de cuatro días para funcionarios y al racionamiento mediante códigos QR y matrículas ante la falta de reservas de combustible por el bloqueo del estrecho de Ormuz ante el conflicto en Medio Oriente.

Sri Lanka ya aplicó un gran aumento durante la crisis de 2022, cuando el país declaró la bancarrota y se produjeron protestas en todo el territorio, situando ahora los precios en niveles cercanos a aquellos máximos históricos.

Desde entonces, el país insular ha recibido un préstamo de 2.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro de un programa de asistencia destinado a su recuperación económica.