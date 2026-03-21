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Cientos de personas marcharon en Londres contra la guerra en Medio Oriente

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Cientos de personas se congregaron en Whitehall, conocida como el corazón administrativo del gobierno del Reino Unido, en Londres, para marchar en contra de la escalada bélica que protagoniza Estados Unidos, Israel e Irán.

El hecho se da justo luego que en la víspera el Reino Unido respaldara las operaciones de Estados Unidos para "neutralizar" los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz.

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