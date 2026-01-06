Tailandia recibió oficialmente de Estados Unidos cuatro esculturas de bronce de 1.200 años de antigüedad, "repatriadas" luego de que fueran sacadas del país como contrabando, en 1964, y que eran parte del Museo de Arte Asiático de San Francisco.

Un acuerdo entre ambos países permitió que las figuras, tres de Avalokiteśvara -una encarnación budista de la compasión- y una de Buda, retornaran para poder ser exhibidas en el Museo Nacional de Bangkok.

