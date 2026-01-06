Tailandia recuperó esculturas de bronce desde EE.UU., robadas en 1964
Tailandia recibió oficialmente de Estados Unidos cuatro esculturas de bronce de 1.200 años de antigüedad, "repatriadas" luego de que fueran sacadas del país como contrabando, en 1964, y que eran parte del Museo de Arte Asiático de San Francisco.
Un acuerdo entre ambos países permitió que las figuras, tres de Avalokiteśvara -una encarnación budista de la compasión- y una de Buda, retornaran para poder ser exhibidas en el Museo Nacional de Bangkok.
