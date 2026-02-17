La formación de O'Higgins para el duelo contra Bahía en la Copa Libertadores
Esta es la formación que utilizará O'Higgins para recibir a Bahía por la Fase 2 de la Copa Libertadores, en el Estadio El Teniente, este miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT).
