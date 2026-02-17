Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.4°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de O'Higgins para el duelo contra Bahía en la Copa Libertadores

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Esta es la formación que utilizará O'Higgins para recibir a Bahía por la Fase 2 de la Copa Libertadores, en el Estadio El Teniente, este miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados