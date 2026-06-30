Argentina de Milei le ofreció a la Bolivia de Paz su "apoyo incondicional"

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, se reunió este martes con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Paraguay, y le transmitió su "apoyo incondicional a la democracia boliviana" tras los 50 días de conflicto social y protestas impulsadas por sectores que exigían su renuncia.

"En el marco de la Cumbre del Mercosur, mantuve un encuentro con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz. Le transmití el claro mensaje del presidente Milei: 'El apoyo argentino a la democracia boliviana, ha sido, es y será incondicional'", expresó a través de la red social X, donde publicó una foto junto a Paz.

El canciller argentino ocupa el lugar del presidente Javier Milei, que se ausentó de la cumbre y se quedó en Buenos Aires para atender "temas de gestión" en la antesala de la jura este martes de su nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Durante su discurso ante los otros mandatarios del Mercosur, Quirno extendió su apoyo al presidente boliviano, que resaltó fue "elegido democráticamente por el pueblo, una voluntad soberana que debe ser respetada".

"Los bloqueos, la coerción y la presión sobre el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales no pueden ser tolerados como herramientas legítimas de disputa política", añadió el canciller respecto a las protestas de sectores opositores a Paz, que culminaron en los últimos días.

Quirno resaltó que el compromiso de Argentina contó con "claridad política y con hechos" y añadió: "Cuando una democracia necesita asistencia para proteger a su población y sostener servicios esenciales, la solidaridad regional debe llegar sin cálculo y sin especulación".

El conflicto en Bolivia comenzó el 6 de mayo y ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. También dejó al menos 16 fallecidos, 13 por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por valor de más de 3.000 millones de dólares.

Tras siete semanas de conflicto y después de lograr acuerdos con sectores como la Central Obrera Bolivia (COB), el presidente Paz decretó el sábado 20 de junio el estado de excepción para que policías y militares levantasen los bloqueos, lo que se prolongó hasta el martes 23 y casi sin incidentes, ya que en la mayoría de los puntos conflictivos ya no había manifestantes.