Bolivia recibió de Perú donación de cuatro toneladas de alimentos para ciudades bloqueadas

El Gobierno de Bolivia recibió este domingo una donación de Perú de cuatro toneladas de alimentos para familias afectadas por los bloqueos impulsados sobre todo en la zona andina por los manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz con protestas realizadas desde hace 19 días.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la cooperación llegó en un avión militar desde Perú, tras responder el Gobierno de Lima "de manera inmediata y solidaria a la solicitud formulada por el Estado boliviano". La Cancillería agradeció "la voluntad de cooperación demostrada en este operativo, que refleja los principios de solidaridad, integración regional y apoyo mutuo entre ambos Estados", según un comunicado de la entidad.

Además, el Gobierno de Chile envió ayuda humanitaria a Bolivia equivalente a 480 cajas de alimentos.