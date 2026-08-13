Bolivia rescató a tres estadounidenses atrapados por una nevada cerca de la frontera con Chile

La Policía de Bolivia informó este jueves sobre el rescate de tres turistas estadounidenses que quedaron atrapados por una nevada en una reserva natural a más de 4.200 metros de altitud en la región andina de Potosí (suroeste), cerca de la frontera con Chile.

"Hemos procedido al rescate de tres ciudadanos norteamericanos, turistas, quienes han quedado atrapados por fallas mecánicas en su motorizado y por las condiciones adversas de la intensa nevada que se ha registrado en la zona denominada Laguna Colorada", dijo a los medios el comandante departamental de la Policía de Potosí, el coronel Pompeo Sánchez.

Sánchez indicó que los afectados permanecieron en el lugar "por más de 30 horas" y el miércoles en la noche llegaron hasta allí policías del Comando Provincial del municipio de Uyuni y una unidad especializada de bomberos desde la ciudad de Potosí. "Están estables, en buen estado de salud" y se encuentran "bajo la seguridad y el resguardo de la Policía Boliviana", en un refugio, agregó.