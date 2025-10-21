Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago22.2°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Bolivia | Evo Morales

Fiscalía presentó acusación formal contra Evo Morales por trata de personas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Es imputado por haber tenido un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.

Fiscalía presentó acusación formal contra Evo Morales por trata de personas
 EFE

Morales está con orden de captura desde el año pasado, pero cientos de adherentes lo mantienen protegido en Cochabamba, su bastión político.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Fiscalía de Bolivia presentó este martes una acusación formal contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, explicó que se llegó a esta instancia del proceso penal tras un análisis "minucioso" de todas las pruebas e informes recopilados durante la etapa preparatoria.

Presentada la acusación, ahora la Justicia debe fijar una fecha para que comience el juicio contra el líder indígena, que gobernó el país vecino entre 2006 y 2019.

"Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal, para que una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral", detalló Gutiérrez en una conferencia de prensa.

Recordó que la investigación comenzó "a finales de septiembre del año pasado, y hoy culmina con una acusación formal".

Con orden de captura y en rebeldía

En octubre de 2024, la propia fiscal Gutiérrez dictó una orden de captura contra Morales -posteriormente refrendada por un juzgado de Tarija-, por supuestamente haber tenido un hijo con una menor de edad mientras era presidente, en el año 2016.

A principios de 2025, un tribunal declaró en rebeldía a Morales, que no se presentó en dos ocasiones -alegando enfermedad-, a una audiencia que debía resolver sobre estos cargos.

En medio de este panorama, adherentes "evistas" bloquearon carreteras para evitar su detención, y Morales no ha salido desde octubre del año pasado del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde permanece resguardado por centenares de aliados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada