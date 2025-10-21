Fiscalía presentó acusación formal contra Evo Morales por trata de personas

La Fiscalía de Bolivia presentó este martes una acusación formal contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, explicó que se llegó a esta instancia del proceso penal tras un análisis "minucioso" de todas las pruebas e informes recopilados durante la etapa preparatoria.

Presentada la acusación, ahora la Justicia debe fijar una fecha para que comience el juicio contra el líder indígena, que gobernó el país vecino entre 2006 y 2019.

"Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal, para que una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral", detalló Gutiérrez en una conferencia de prensa.

Recordó que la investigación comenzó "a finales de septiembre del año pasado, y hoy culmina con una acusación formal".

Con orden de captura y en rebeldía

En octubre de 2024, la propia fiscal Gutiérrez dictó una orden de captura contra Morales -posteriormente refrendada por un juzgado de Tarija-, por supuestamente haber tenido un hijo con una menor de edad mientras era presidente, en el año 2016.

A principios de 2025, un tribunal declaró en rebeldía a Morales, que no se presentó en dos ocasiones -alegando enfermedad-, a una audiencia que debía resolver sobre estos cargos.

En medio de este panorama, adherentes "evistas" bloquearon carreteras para evitar su detención, y Morales no ha salido desde octubre del año pasado del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde permanece resguardado por centenares de aliados.