Presidente de Bolivia anunció la eliminación de la subvención al diésel

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció la eliminación del subsidio del diésel en Bolivia, que desde este sábado pasó a cotizarse según el mercado internacional y anunció una serie de medidas económicas para contrarrestar el efecto de dicha medida en la economía.

"Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben", afirmó el mandatario en un mensaje grabado emitido por televisión nacional.

Este reajuste eleva el precio del diésel de 9,80 bolivianos (1 dólar) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares). Aunque el costo de dicho combustible tenía desde el 17 de agosto el precio ajustado únicamente para los "grandes consumidores".

Paz anunció que los recursos de Bolivia "ya no serán usados para esta subvención", sino que se destinarán a la construcción de infraestructura pública como escuelas, hospitales y carreteras.

Asimismo, dijo que 2,9 millones de personas recibirán un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y que el Gobierno destinará 800 millones de bolivianos (81,6 millones de dólares) en créditos en condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.

Esto también se aplicará al sector productivo, con un interés anual del orden del 6%.

Paz anunció el incremento del bono para escolares, que actualmente es de 200 bolivianos (20,4 dólares), a 300 bolivianos (30,1 dólares), mayores facilidades para que las familias accedan a un crédito de vivienda social y comprometió el apoyo del Ejecutivo a los Gobiernos regionales para "readecuar sus finanzas".

También añadió que se eliminará el impuesto para bienes de importación "destinados a actividades productivas como insumos, semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales", junto a otras medidas.

"Con esta decisión garantizamos el abastecimiento permanente del diésel para todos 24 horas, 7 días a la semana, garantizando el combustible", remarcó Paz.

Bolivia viene arrastrando el problema del desabastecimiento de combustibles desde hace unos dos años, con altibajos durante el Gobierno de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

El mandatario retiró en diciembre la subvención de los combustibles que rigió desde 2005, aunque en enero tuvo que emitir un nuevo decreto con esa medida tras las protestas de sindicatos obreros que cuestionaron otras disposiciones de la norma original.

A principios de julio, el Ejecutivo emitió un decreto que mantiene fijos por otros seis meses los precios de los combustibles establecidos en diciembre, ante la aplicación del tipo de cambio flexible para el dólar y los factores externos que inciden en el precio internacional de los carburantes, que el país importa en su mayoría.

Con esta última medida, el precio estable se mantiene únicamente para la gasolina y otros combustibles, excepto el diésel, aunque el compromiso del Ejecutivo boliviano ante entidades internacionales es eliminar el subsidio completamente desde 2027.