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Tópicos: Mundo | Brasil | Elecciones

Lula afirmó que su victoria electoral es una "derrota de la mentira y del negacionismo"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente reelecto para un cuarto mandato no consecutivo en Brasil acusó a Flávio Bolsonaro de engañar con "desfachatez" y de no tener "una célula de humanismo".

También se jactó de reducir la abstensión electoral, acusó intromisión de las RRSS y reiteró que su país "no es el patio trasero de nadie".

Lula afirmó que su victoria electoral es una
 EFE (archivo)

El abanderado del Partido de los Trabajadores logró una inédita remontada en los comicios y se impuso con el 52% de los votos este domingo.

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El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en la noche de este domingo que su victoria es una "derrota de la mentira y del negacionismo", después de imponerse por el 52% de los votos frente al 48% de su rival Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones.

Lula celebró la remontada inédita durante una comparecencia en un hotel de la ciudad de São Paulo, acompañado por su esposa Janja da Silva, el vicepresidente reelecto Geraldo Alckmin y otros aliados.

"Voy a hacer el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país", declaró, entre aplausos y vítores de los congregados.

Al mismo tiempo, el líder progresista acusó a Flávio Bolsonaro de mentir con "desfachatez" y de no tener "una célula de humanismo".

"Parece todo falso", afirmó sobre su adversario, con quien mantuvo dos tensos debates televisivos en la última semana.

Se jactó de reducir la abstensión electoral y agradeció a los jóvenes

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) también se congratuló por haber reducido la abstención respecto a la primera vuelta de hace tres semanas, en la que quedó segundo por detrás del senador ultraderechista.

Asimismo, agradeció a los jóvenes por haber salido a las calles "para defender la democracia", así como a las personas mayores por haber ido a votar.

"Puedo garantizar que vamos a cambiar la forma de gobernar este país", declaró, antes de decir que la comunicación en redes sociales, que fue clave para la remontada, ocupará un "espacio muy grande" en su próximo mandato, que empezará el próximo 5 de enero.

Acusó intromisión de las RRSS y reiteró que Brasil "no es el patio trasero de nadie"

De cara a los próximos cuatro años, Lula prometió proteger la libertad religiosa, combatir la violencia de género, continuar con las inversiones en educación y sanidad, y seguir la política de freno de la deforestación.

Sobre el fortalecimiento de la derecha en el Congreso, el presidente se comprometió a "trabajar" con los parlamentarios para aprobar los proyectos del Gobierno.

En un plano geopolítico, afirmó que Brasil "no acepta ser el patio trasero de nadie", en referencia a las presiones de EE.UU., y expresó su deseo de que el país sea "central" y no "periférico" en las discusiones globales.

También acusó a las plataformas de redes sociales, que han sido cuestionadas por limitar el alcance de las publicaciones de su campaña, de "intromisión" en el proceso electoral y dijo que habrá que "regularlas".

"El crimen en el mundo digital tiene que ser tratado igual al crimen en la vida realidad", aseguró.

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