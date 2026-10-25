Simpatizante de Lula: "Teníamos mucho miedo de que la familia Bolsonaro gobernara una vez más"
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: EFE
La victoria de Lula da Silva fue recibida con alegría y alivio por miles de personas que se congregaron en la Avenida Paulista, en São Paulo, para celebrar el triunfo del actual presidente.
Pedro, uno de los manifestantes, expresó a Cooperativa que existía "mucho miedo de que la familia Bolsonaro pudiera gobernar este país una vez más".
Escucha el informe del corresponsal Patricio de la Barra.