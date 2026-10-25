Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago18.8°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Simpatizante de Lula: "Teníamos mucho miedo de que la familia Bolsonaro gobernara una vez más"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: EFE
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La victoria de Lula da Silva fue recibida con alegría y alivio por miles de personas que se congregaron en la Avenida Paulista, en São Paulo, para celebrar el triunfo del actual presidente.

Pedro, uno de los manifestantes, expresó a Cooperativa que existía "mucho miedo de que la familia Bolsonaro pudiera gobernar este país una vez más".

Escucha el informe del corresponsal Patricio de la Barra.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados