La victoria de Lula da Silva fue recibida con alegría y alivio por miles de personas que se congregaron en la Avenida Paulista, en São Paulo, para celebrar el triunfo del actual presidente.

Pedro, uno de los manifestantes, expresó a Cooperativa que existía "mucho miedo de que la familia Bolsonaro pudiera gobernar este país una vez más".

Escucha el informe del corresponsal Patricio de la Barra.

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