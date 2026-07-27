Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.0°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Brasil

Escala la pugna entre Brasil y Argentina: ministro llama "payaso" a Milei

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto", lanzó Dario Durigan.

Escala la pugna entre Brasil y Argentina: ministro llama

El apoyo de Milei a Flávio Bolsonaro está marcado por insultos a Lula da Silva.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso" al presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró que la economía de ese país está peor que la brasileña, en medio de la crisis bilateral por los ataques de Milei contra su homólogo Lula da Silva.

"El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta", dijo Durigan en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco.

Los dichos del ministro brasileño se conocen poco después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasilia detallara que llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, tras las ofensas proferidas por Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

La cancillería brasileña informó además que su titular, Mauro Vieira, convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el "repudio" del gobierno a las declaraciones de Milei y exigir explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino durante su visita privada a Brasil.

Según Milei, Lyla es un "ladrón" y responsable de "diseminar el socialismo" en América Latina, así como de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada