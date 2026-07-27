Escala la pugna entre Brasil y Argentina: ministro llama "payaso" a Milei

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso" al presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró que la economía de ese país está peor que la brasileña, en medio de la crisis bilateral por los ataques de Milei contra su homólogo Lula da Silva.

"El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta", dijo Durigan en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco.

Los dichos del ministro brasileño se conocen poco después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasilia detallara que llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, tras las ofensas proferidas por Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

La cancillería brasileña informó además que su titular, Mauro Vieira, convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el "repudio" del gobierno a las declaraciones de Milei y exigir explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino durante su visita privada a Brasil.

Según Milei, Lyla es un "ladrón" y responsable de "diseminar el socialismo" en América Latina, así como de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.