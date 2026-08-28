Investigan por lavado de activos a casa de apuestas que auspicia a Cruzeiro

Autoridades brasileñas lanzaron una operación por sospechas de evasión fiscal y de divisas, y blanqueo de capitales por parte del grupo NSX Brasil, dueño de la popular casa de apuestas deportivas Betnacional, que patrocina a los clubes Cruzeiro, de la primera división; y Sport Club Recife y Athletic Club MG de la serie B.

Cerca de medio centenar de agentes del Fisco y del Ministerio Público cumplieron órdenes de allanamiento y embargo de bienes en seis direcciones de las ciudades de João Pessoa, Recife y São Paulo, indicaron fuentes oficiales.

La investigación apunta a que la empresa movió "más de 5.000 millones de reales (960 millones de dólares) solo en 2025".

Las autoridades brasileñas detectaron, sin embargo, "fuertes" indicios de irregularidades tributarias tanto antes como después de que obtuviera la licencia para operar en el país suramericano.

En ese contexto, sospechan que los investigados montaron una empresa fachada en Curazao para simular que operaba fuera de Brasil, cuando en realidad las verdaderas responsables de sus actividades eran empresas locales.

Además, identificaron maniobras para mover los valores entre Brasil y el exterior, entre ellas el posible uso de cuentas en empresas tecnofinancieras para "dificultar el rastreo de la circulación de los recursos y la identificación de sus beneficiarios finales".

El grupo obtuvo autorización para operar en el sector a partir de 2025, aunque existen indicios de que desde antes desarrollaba sus actividades en Brasil sin pagar los impuestos correspondientes, de acuerdo con la información.

En paralelo, el gobierno federal de Brasil está estudiando si Betnacional puede continuar funcionando o decide suspender su actividad; en paralelo a la postura -liderada por el presidente Lula da Silva- de avanzar en la prohibición de las apuestas en línea.

La alcaldía de Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, ya dio un paso más allá y prohibió desde julio pasado la propaganda de apuestas por internet en espacios públicos y eventos patrocinados por el municipio, afectando a empresas como Betano y Superbet, patrocinadores de Flamengo y Fluminense, los más populares equipos de fútbol de la ciudad.