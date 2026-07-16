Nuevo arancel de Trump a Brasil recrudece pulso electoral entre Lula y Flávio Bolsonaro

El Gobierno de EE.UU. anunció la imposición de un arancel del 25% a determinados productos procedentes de Brasil, una medida ordenada por el presidente Donald Trump tras la conclusión de una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) sostuvo que la investigación determinó que varias políticas y prácticas del Gobierno brasileño son "irrazonables" y restringen el comercio estadounidense, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

Entre las medidas citadas están las relacionadas con el comercio digital y los servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales considerados injustos, la aplicación de normas anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol y la deforestación ilegal.

El embajador y representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que considera desleales.

Según dijo Greer, las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no lograron resolver las diferencias, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la puerta para continuar el diálogo.

Greer acusó además a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses, de retroceder en la aplicación de medidas anticorrupción y de permitir que agricultores brasileños obtengan ventajas competitivas mediante el uso de tierras deforestadas ilegalmente, lo que, a su juicio, ha dificultado el acceso de trabajadores, productores y exportadores estadounidenses al mercado brasileño.

La investigación incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por particulares y organizaciones.

Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la Administración Trump adoptara la medida definitiva.

Cruce de acusaciones entre Lula y su contendor en las elecciones, Flávio Bolsonaro

El arancel anunciado provocó un cruce de acusaciones entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro a las puertas de la campaña para las elecciones de octubre.

El dirigente progresista y el hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro se han culpado mutuamente del nuevo gravamen, que entrará en vigor el próximo miércoles y afectará a cerca de un tercio de las exportaciones brasileñas hacia Washington.

"Lula ya no está en condiciones de ser el presidente de Brasil. El (Joe) Biden brasileño está malhumorado, es irresponsable y se ha convertido en un peligro para nuestra nación", dijo en sus redes Flávio Bolsonaro, principal adversario de Lula de cara a las presidenciales.

El primogénito de Jair Bolsonaro, ungido por su padre -encarcelado e inhabilitado por golpismo-, como su sucesor, siguió la línea marcada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien responsabilizó a Lula del "tarifazo" por "no negociar de buena fe".

"Inaceptables y ofensivas" palabras de Rubio, acusó Brasil

La respuesta del Gobierno brasileño fue contundente. El canciller brasileño, Mauro Vieira, tildó este jueves las declaraciones de Rubio de "inaceptables y ofensivas" y afirmó que son un ataque "grosero y arrogante hacia el jefe de Estado de un país amigo".

"Está claro que lo que incomoda al Gobierno de EE.UU. es que Brasil no se haya doblegado ante las pretensiones desmedidas y las exigencias irrazonables planteadas durante las negociaciones", dijo Vieira en un pronunciamiento en Brasilia.

Vieira citó como ejemplo "las demandas de una apertura total, irrestricta y exclusiva para EE.UU. de sectores enteros de la economía brasileña, sin ninguna contrapartida para los productos brasileños", lo que interpretó como una "capitulación".

En una rueda de prensa posterior con varios ministros, el titular de Industria y Comercio, Márcio Elias Rosa, detalló que EE.UU. exigía abrir por completo el sector químico, eliminar los aranceles sobre bienes industriales estadounidenses y limitar las inversiones de actores "no orientados por el mercado" en minerales críticos.

Lula activará la "Ley de Reciprocidad" para represalias

Aunque Trump eximió del gravamen a unos 2.100 productos, entre ellos carne, café, petróleo y tierras raras, Lula ha prometido responder.

Su gabinete anunció que activará "inmediatamente" los trámites previstos para adoptar represalias, recogidos en la llamada "Ley de Reciprocidad", aprobada en abril de 2025 por el Parlamento.

"Le corresponderá a Lula discutirlo en el momento oportuno", dijo el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien reiteró que Brasil "siempre" estará abierto al diálogo.

Además, el Gobierno de Lula apunta a un culpable: los Bolsonaro, a los que tachó de "falsos patriotas".

"Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro", señaló la Presidencia brasileña en una nota.

Otro de los hijos del líder ultra, Eduardo Bolsonaro, fue condenado el mes pasado a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto por impulsar desde EE.UU. sanciones contra Brasil para torpedear el juicio contra su padre.

Flávio, por su parte, pidió a Trump aplazar los aranceles hasta después de las elecciones al considerar que podrían beneficiar a Lula.

Washington, Brasilia y un conflicto comercial latente de hace un año

La Ley de Reciprocidad fue aprobada en medio de la guerra comercial iniciada por Trump, que en el caso de Brasil alcanzó su punto de máxima tensión en julio de 2025.

Entonces, el republicano decretó aranceles del 50% contra Brasil por "motivos políticos", según Vieira, y en represalia por el juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por tramar un golpe contra Lula tras las elecciones de 2022.

La crisis comercial derivó en un conflicto diplomático, con la retirada de visados a funcionarios brasileños y sanciones económicas a Alexandre de Moraes, el juez que investigó a Bolsonaro.

No obstante, tras un encuentro esporádico entre Lula y Trump en los pasillos de la sede de la ONU, en Nueva York, se abrió un canal de diálogo fluido que culminó con la retirada de buena parte de los aranceles.

Mientras tanto, la investigación de la USTR siguió su curso y concluyó a pocas semanas de la campaña para las presidenciales del 4 de octubre en Brasil.