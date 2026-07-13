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Tópicos: Mundo | Brasil | Jair Bolsonaro

Abogados de Flávio Bolsonaro dicen que prohibirle visitar a su padre en la cárcel es ilegal

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La defensa afirmó que la medida vulnera el derecho del exmandatario encarcelado a recibir visitas familiares y a comunicarse con sus abogados.

La suspensión fue ordenada después de que el senador leyera en redes sociales una carta de Jair Bolsonaro en apoyo a su candidatura presidencial.

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 EFE
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Los abogados de la campaña del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro tacharon este lunes de "ilegal" la decisión de la Corte Suprema de Brasil de prohibirle al senador visitar por noventa días a su padre, el exmandatario encarcelado Jair Bolsonaro, y anunciaron que tratarán de revertirla.

La defensa de Flávio Bolsonaro dijo que la medida viola los derechos que dispone cualquier preso de recibir las visitas de familiares, de mantener una comunicación con el mundo exterior y, puesto que el hijo figura como abogado del padre, de tener acceso a sus defensores.

La decisión de suspender las visitas del candidato derechista, tomada hoy por el magistrado Alexandre de Moraes, "aproxima al (ex)presidente Jair Bolsonaro a la incomunicabilidad", lo que contradice la jurisprudencia de la propia Corte, según un comunicado.

Al mismo tiempo, los letrados afirmaron que tomarán "medidas judiciales para revertir esta situación ilegal e inconstitucional", sin entrar en detalles sobre cuáles serán.

A menos de cuatro meses de los comicios, el coordinador de la campaña del candidato, el senador Rogério Marinho, dijo que la prohibición supone "una clara interferencia en el juego político" y que "parte de la Corte Suprema" actúa como "adversaria" de los Bolsonaro.

En su decisión, De Moraes consideró que Flávio Bolsonaro violó las medidas cautelares cuando leyó en redes sociales un carta escrita por su padre y expresidente (2019-2022), condenado en septiembre pasado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

En esa misiva, el exjefe de Estado reiteró su apoyo a la candidatura de su hijo y pidió unidad, después de que su descendiente fuera criticado abiertamente por la madrastra, Michelle Bolsonaro.

Según el magistrado, la lectura de la carta contradice la prohibición de que el exmandatario divulgue mensajes en redes sociales, incluso a través de terceros, y "sugiere" que este tenía "pleno conocimiento" de que la carta iba a ser difundida en las plataformas digitales.

La suspensión de las visitas impedirá a Flávio Bolsonaro comunicarse con su progenitor y líder ultraderechista, quien lo nombró su sucesor tras ser condenado, durante buena parte de la campaña, ya que la primera vuelta de los comicios se celebra el 4 de octubre.

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