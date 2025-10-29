Suben a 132 los muertos en la operación policial más letal de la historia de Río

La operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, informó este miércoles a la agencia de noticias EFE la Defensoría Pública regional.

Esta institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita divulgó la nueva cifra de fallecidos, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.

Funcionarios del organismo acompañan las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación, y están presentes en los institutos forenses responsables por la identificación de los cadáveres, según un comunicado.

Asimismo, la Defensoría Pública afirmó que recabó testimonios para "contribuir a la necesaria respuesta institucional" ante la violencia estatal nunca vista.

Contraste de cifras y denuncias de violencia estatal

Por otra parte, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dijo que le constan 58 muertos, aunque reconoció que la cifra "seguro" cambiará.

Los cadáveres encontrados por los familiares quedaron tendidos en el suelo de una plaza de la Penha, a la vista de los vecinos, como pudo comprobar EFE.

El Gobierno regional afirmó en un comunicado que los sospechosos fueron abatidos tras "reaccionar" a las acciones de los agentes.

Objetivo de la operación y enfrentamientos en favelas

La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil, en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.

Durante las acciones realizadas con el apoyo de 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados, fueron arrestados 81 sospechosos y se requisaron 93 fusiles y media tonelada de drogas, según el último comunicado del Gobierno regional.

Bloqueos y paralización en la ciudad tras los enfrentamientos

Los miembros de la banda respondieron con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, lo que llevó a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos después de la jornada de caos, si bien la mayoría de comercios y escuelas de los barrios afectados se mantienen cerrados.