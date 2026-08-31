Un avión de Latam se salió de la pista al aterrizar en Brasil

Avión de LATAM salió de pista en el Aeropuerto de Cascavel (Brasil). Un Airbus A320 de LATAM salió de pista durante la maniobra de aterrizaje, en condiciones de lluvia intensa. Ocurrió esta mañana, 31 de agosto, en el Aeropuerto de Cascavel. En el segundo video 📹, se relata… pic.twitter.com/kud6D3rCgE

Un avión de Latam Brasil con 151 personas a bordo se salió de la pista este lunes, al aterrizar en condiciones de lluvia en el aeropuerto de Cascavel, en el estado brasileño de Paraná, sin causar heridos, según informó la aerolínea.

La aeronave modelo Airbus A320, que había salido del aeropuerto internacional de Guarulhos, en la zona metropolitana de São Paulo, con destino a Cascavel, derrapó y se quedó atascada en un barrizal al lado delpavimento, que estaba mojado.

Los 145 pasajeros y seis tripulantes desembarcaron de manera segura, sin que se registraran heridos, indicó Latam Brasil en una nota.

Videos divulgados en redes sociales mostraron a los pasajeros caminando con dificultad por el barro, mientras cargaban con sus maletas y eran escoltados por algunos bomberos.

Latam Brasil informó que, como consecuencia del accidente, se vio obligada a cancelar el vuelo LA3859, que planeaba hacer la ruta inversa, es decir, de Cascavel a São Paulo.

En este sentido, indicó que "está acomodando" a los pasajeros afectados en otros vuelos desde el aeropuerto de Foz de Iguazú, también en el estado de Paraná, pero fronterizo con Paraguay y Argentina.

Por otro lado, la aerolínea resaltó que colabora con las autoridades brasileñas para esclarecer lo ocurrido, al tiempo que "evalúa las condiciones para retirar la aeronave".

"Latam reitera que adopta todas las medidas de seguridad técnicas y operativas para garantizar un viaje seguro para todos", cierra la nota.